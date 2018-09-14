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Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

Палате предлагается рассмотреть в первом чтении проект закона с сопутствующими поправками «О кинематографии».

Фото : пресс-служба Мажилиса14 сентября 2018, 12:06

Сегодня, 14 сентября, под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Палате предлагается рассмотреть в первом чтении проект закона с сопутствующими поправками «О кинематографии».

Принятие самостоятельного отраслевого Закона, регулирующего общественные отношения в области кинематографии, необходимо для создания на законодательном уровне условий для развития искусства кино в Казахстане.

Проект повестки содержит также новый законопроект, по которому Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это законодательные поправки по вопросам формализации занятости населения.


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