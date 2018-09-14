Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

Палате предлагается рассмотреть в первом чтении проект закона с сопутствующими поправками «О кинематографии».

Сегодня, 14 сентября, под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Палате предлагается рассмотреть в первом чтении проект закона с сопутствующими поправками «О кинематографии».

Принятие самостоятельного отраслевого Закона, регулирующего общественные отношения в области кинематографии, необходимо для создания на законодательном уровне условий для развития искусства кино в Казахстане.

Проект повестки содержит также новый законопроект, по которому Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это законодательные поправки по вопросам формализации занятости населения.

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