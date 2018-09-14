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Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

В понедельник на востоке республики, в западных областях возможен дождь.

Фото : МИА Казинформ14 сентября 2018, 12:12

По сообщению синоптиков в большинстве областей ожидается погода без осадков в ближайшие три дня, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Погоду на 15-17 сентября 2018 года в большинстве областей Казахстана по-прежнему будет определять антициклон.

"Продолжающийся заток холодного воздуха с Западной Сибири будет удерживать хотя и без осадков, но прохладную погоду, с температурой ниже климатической нормы. Местами дождь ожидается лишь в понедельник на востоке республики, а также с подходом циклона с Европейской части России и в западных областях", - говорится в сообщении.


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