Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня
В понедельник на востоке республики, в западных областях возможен дождь.
Фото : МИА Казинформ14 сентября 2018, 12:12
По сообщению синоптиков в большинстве областей ожидается погода без осадков в ближайшие три дня, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Погоду на 15-17 сентября 2018 года в большинстве областей Казахстана по-прежнему будет определять антициклон.
"Продолжающийся заток холодного воздуха с Западной Сибири будет удерживать хотя и без осадков, но прохладную погоду, с температурой ниже климатической нормы. Местами дождь ожидается лишь в понедельник на востоке республики, а также с подходом циклона с Европейской части России и в западных областях", - говорится в сообщении.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937111-c269721a0d9ec23603a0cda244ecb3ff
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...