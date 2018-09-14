Касымов о преступниках: Просят прощения и уходят от ответственности

Ведомство принимает меры против рецидивов и предлагает за совершенные повторно преступления повышать уровень до тяжких.

На брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Калмуханбеет Касымов заметил, что во многих случаях задержания тех же воров за кражи, их потом приходится отпускать, потому что они вымаливают прощения у своих жертв или их близких, передает корреспондент Zakon.kz.

«Да, действительно, такой факт есть (уходят от ответственности). В 2015 году был принят новый УК, 68 статья УК предусматривает, что при совершении уголовного проступка и преступления средней тяжести, если преступник возместил ущерб, то подлежит освобождению от уголовной ответственности. То есть статья обязательная и принимается исполнению», - сказал он.

«Мы понимаем, что идет гуманизация закона, но для тех, кто свой образ жизни избрал, как совершение краж, им это оказалось на руку. Даже по Тену. Могу привести пример, когда совершали по 15-20 краж, примирялись и не привлекались к ответственности. То есть преступник знает, что ему нужно быстро бежать к потерпевшему, выпросить прощение. Такой факт есть», - признал глава МВД РК.

По его словам, ведомство принимает меры против рецидивов и предлагает за совершенные повторно преступления повышать уровень до тяжких, чтоб преступники не смогли уйти от ответственности. Соответствующий законопроект сейчас находится в парламенте.

«Есть вопросы, значит, хотел бы сказать, что за 2017 год почти 30 тысяч преступников были освобождены от ответственности. В этом году уже более 10 тысяч. Поэтому мы обратились с предложениями и Генпрокуратура поддержала нас, сейчас в парламенте находится закон о том, чтобы все преступления, совершенные повторно, отнести в тяжкие и не подлежат освобождению. То, что касается Тена, то один преступник был один раз освобожден судом, один раз прокурором и один раз следователем. Второй - также один раз освобожден судом и дважды следователем. Поэтому сейчас принимается решение», - рассказал К. Касымов.

Ксения Давыдова, Астана

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