В МВД назвали причины, мешающие профилактике правонарушений

У полицейских нет должной опоры на население, на общественные организации.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов на брифинге в СЦК рассказал о состоянии профилактики преступности в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Усилия всей правоохранительной системы направлены, в первую очередь, на активизацию профилактики правонарушений, которая была и остается главным направлением в борьбе с преступностью. К сожалению, нам не удалось еще создать в стране многоуровневую систему профилактики правонарушений, в которой должным образом участвовали бы не только правоохранительные, но и все остальные центральные государственные и местные исполнительные органы, а также общественные организации и другие институты гражданского общества», - пояснил он.

Как отметил глава ведомства, состояние профилактики в регионах во многом зависит от деятельности местной полиции, и прежде всего, участковых инспекторов полиции, ювенальной и дорожно-патрульной полиции.

«Вместе с тем, надо признать, что в их работе еще множество недостатков и упущений. Нет должной опоры на население, на общественные организации. Недостаточно еще внимание самих местных исполнительных органов к проблемам профилактики правонарушений, которая является одной из основных задач местной полиции. Все это, конечно же, не позволяет нам на должном уровне организовать эффективную профилактику правонарушений в регионах», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана

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