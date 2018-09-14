В МВД назвали причины, мешающие профилактике правонарушений
У полицейских нет должной опоры на население, на общественные организации.
Фото : Uralskweek.kz14 сентября 2018, 12:59
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов на брифинге в СЦК рассказал о состоянии профилактики преступности в РК, передает корреспондент Zakon.kz.
«Усилия всей правоохранительной системы направлены, в первую очередь, на активизацию профилактики правонарушений, которая была и остается главным направлением в борьбе с преступностью. К сожалению, нам не удалось еще создать в стране многоуровневую систему профилактики правонарушений, в которой должным образом участвовали бы не только правоохранительные, но и все остальные центральные государственные и местные исполнительные органы, а также общественные организации и другие институты гражданского общества», - пояснил он.
Как отметил глава ведомства, состояние профилактики в регионах во многом зависит от деятельности местной полиции, и прежде всего, участковых инспекторов полиции, ювенальной и дорожно-патрульной полиции.
«Вместе с тем, надо признать, что в их работе еще множество недостатков и упущений. Нет должной опоры на население, на общественные организации. Недостаточно еще внимание самих местных исполнительных органов к проблемам профилактики правонарушений, которая является одной из основных задач местной полиции. Все это, конечно же, не позволяет нам на должном уровне организовать эффективную профилактику правонарушений в регионах», - заключил министр.
Ксения Давыдова, Астана
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