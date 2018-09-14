В Алматы две недели ведутся поиски 22-летнего молодого человека

Последний раз выходил на связь 1 сентября.

22-летний Роберт Мозер пропал в Алматы, передает Zakon.kz.

Как сообщается в Facebook, 31 августа молодой человек, 30.05.1996 г.р., ушел из дома по адресу:Алматы, мкр.6, и до сих пор не вернулся. Последний раз выходил на связь 1 сентября, с тех пор вестей от него нет.

Приметы - рост около 180 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет: брюки-карго цвета хаки, светлая футболка, сверху клетчатая рубашка.

Заявление на розыск подано в полицию, на данный момент в полицейских базах не числится.

Всех, кто знает о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 8 701 715 93 13 или 102. Телефон следователя, который ведёт дело - 8 707 472 42 35.

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