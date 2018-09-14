Касымов прокомментировал вопрос о своем "долголетии" на посту министра

Работаем там, где приказано: как прикажут, так и будем работать – сказал он.

На брифинге в СЦК главу министерства внутренних дел РК Калмуханбета Касысымова спросили насчет его долгого срока на посту министра, передает корреспондент Zakon.kz.

«По долголетию я почти за эти 7,5 лет трижды выходил из состава правительства и трижды возвращался. Поэтому как менялось правительство, мы все подавали рапорты, уходили в отставку и снова нас назначали», - сказал он.

«Каждый раз я начинаю работу, для меня она ясная», - уточнил глава ведомства.

В то же время К. Касымов ответил на вопрос о том, не собирается ли уходить в отставку.

«В отношении отставки я сказал, что мы военные люди. Работаем там, где приказано: как прикажут, так и будем работать. Если правительство и президент решит, будем исполнять их решение», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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