Почему трудно дозвониться на "102", ответил глава МВД

Из 3 млн 200 тысяч звонков только 40% касались работы полиции.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал работу службы «102», передает корреспондент Zakon.kz.

«Действительно, к нам поступают жалобы от граждан, что они не могут дозвониться до операторов «102». Мы изучали проблему, действительно, имеются несколько ряда причин. Первое, связано с деятельностью наших сотовых операторов. К примеру, «Алтел» при наборе «102» он его автоматически включает автоответчик, который длиться 30 секунд, и после этого только соединяет. Такие операторы как «Теле2» и «Кселл» почему-то сбрасывали этот звонок на «112» в ЧС, а потом уже переходило на «102», - сказал глава ведомства на брифинге в СЦК.

«Мы проанализировали, в августе провели совещание с руководителями сотовых операторов, они признали эту ситуацию, в настоящее время они все эти недостатки убрали. Сейчас наши абоненты со всех сотовых операторов могут дозвониться в течении 6 секунд», - добавил он.

Также, по его словам, другая причина заключается в самой полиции, точнее дефицита кадров.

«Во-вторых, причина касается нас, полиции. За 8 месяцев проанализировали, к нам поступило 3 млн 200 тысяч звонков на операторов, а у нас работает всего 220 операторов. Они работают в режиме 24 часа. Естественно, нагрузка большая, по сути дела, они не справлялись. В Алматы всего 24 оператора, в Астане 26, сейчас увеличиваем их численность, перевели на 12-часовой рабочий день, чтобы они могли отрабатывать более результативнее», - уточнил министр.

«Еще хотел бы сказать, что из 3 млн 200 тысяч звонков только 40% касались работы полиции. Остальные не касались работы полиции, а именно вопросы ЖКХ, водоснабжения, услуги дорог и так далее. Понятно, что оператор должен на эти вопросы отвечать. Мы проводим работу с операторами, конечно, они должны отвечать. Тем более, что в Алматы мы выявили такой факт, что один гражданин 3000 раз позвонил нашим операторам. Все время жаловался на свои жилищные вопросы, поэтому есть здесь вопросы, по которым мы должны работать», - считает Касымов.

Ксения Давыдова, Астана

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