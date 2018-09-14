Бекшин вновь призвал казахстанцев не заниматься самолечением гриппа

Какого вида гриппа следует опасаться в начавшемся эпидсезоне.

В Казахстане с 1 октября начнется массовая вакцинация от гриппа и других простудных заболеваний. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы вакцинацию начнем с октября. В Казахстан уже завезено 1,5 млн доз вакцины. Областными акиматами на эти цели затрачено 1 млрд 200 млн тенге. Мы постараемся в наиболее оптимальные сроки, это октябрь, ноябрь - первая половина декабря завершить вакцинацию. Наиболее оптимально пройти вакцинацию в октябре месяце», - сказал Жандарбек Бекшин.

Он также уточнил, что в октябре начнется массовая вакцинация от гриппа, однако некоторые регионы могут начать ее и раньше.

«Вакцина уже доставлена почти во все регионы, осталось лишь пара, куда сегодня-завтра вакцина будет доставлена», - заверил Жандарбек Бекшин.

Главный санитарный врач республики добавил, что грипп в предстоящем 2018-2019 эпидсезоне в Казахстане обозначится функционированием тремя штаммами: А(HINI) - Мичиган, А (H3N2) - Сингапур, а также В-Колорадо, которые, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, были включены в состав трехвалентной вакцины, применяемой в Казахстане.

«Одним из самых опасных штаммов является А (H3N2) - Сингапур, так как это новый тип гриппа и у населения еще не выработался к нему иммунитет в этом и заключается его опасность», - сказал Жандарбек Бекшин.

По информации Комитета охраны общественного здоровья, ежегодно в Казахстане вакцинируется более 10% населения, начиная с октября. В 2018 году на бюджетные средства закуплено 1,5 млн доз вакцины «Гриппол +», производства Россия, на сумму свыше 1 млрд 200 млн тенге. Вакцина содержит антигены штаммов гриппа A(H3N2) и А(H1N1) и В. Кроме нее в Казахстане зарегистрированы еще 4 вакцины против гриппа от 3-х производителей. Это вакцина «Ваксигрип» и «Ваксигрип Тетра» (Франция), «Инфлювак», (Нидерланды) и противогриппозная вакцина (Китай), которые также можно использовать в качестве специфической профилактики.

«Каждый год в мире регистрируется до 500-700 тысяч летальных исходов после заболевания гриппом. Это очень опасная инфекция. В прошлом году в Казахстане был зарегистрирован один летальный случай после заболевания гриппом», - резюмировал Жандарбек Бекшин.

Он также призвал население не допускать самолечения.

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