Касымов объяснил, почему избегает журналистов
По его словам, он не может комментировать те или иные дела, выходя за рамки требований.
Фото : DailyNews.kz14 сентября 2018, 14:16
На брифинге в СЦК в Астане министр внутренних дел Калмуханбет Касымов объяснил журналистам, почему спешит скрыться от их внимания по окончании офциальных мероприятий, передает Zakon.kz.
"Почему я "убегаю" (от журналистов), объясню. Ваши вопросы всегда касаются конкретных уголовных дел и конкретных происшествий. Кроме общих фраз я вам сказать ничего не могу, потому в соответствии с законом, принятым в 2015 году, мы не можем комментировать уголовные дела, если они рассказывают обстоятельства следствий, раскрывают данных наших участников процесса. Поэтому по всем этим вопросам нужно обращаться письменно", - сказал Касымов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937142-fb828999e5da61e0711f93e8ca35025f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...