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Касымов объяснил, почему избегает журналистов

По его словам, он не может комментировать те или иные дела, выходя за рамки требований.

Фото : DailyNews.kz14 сентября 2018, 14:16

На брифинге в СЦК в Астане министр внутренних дел Калмуханбет Касымов объяснил журналистам, почему спешит скрыться от их внимания по окончании офциальных мероприятий, передает Zakon.kz.

"Почему я "убегаю" (от журналистов), объясню. Ваши вопросы всегда касаются конкретных уголовных дел и конкретных происшествий. Кроме общих фраз я вам сказать ничего не могу, потому в соответствии с законом, принятым в 2015 году, мы не можем комментировать уголовные дела, если они рассказывают обстоятельства следствий, раскрывают данных наших участников процесса. Поэтому по всем этим вопросам нужно обращаться письменно", - сказал Касымов.


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