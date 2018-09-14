Глава МВД: Ограждений и пешеходных переходов на дорогах должно быть больше

Нужно решать вопросы по развитию дорожной инфраструктуры.

На брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал, какие меры необходимо принимать по профилактике дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент Zakon.kz.

«Чисто полицейскими методами и чисто административными методами мы не сможем добиться порядка на дорогах. Здесь, видимо, нужно решать вопросы по развитию дорожной инфраструктуры, строительству развязок, пешеходных переходов, установления по дорогам посередине ограждающих устройств», - сказал он.

По его словам, анализ показывает, что из всех случаев с гибелью на дорогах людей 20% приходится на те случаи, когда водитель выезжает на встречную полосу и происходит лобовой удар.

«Это самые тяжкие последствия. В мире всезде ставится орграждающие контрукции, чтобы не было таких последствий», - пояснил глава МВД.

Кроме того, он добавил, что 25% случаев приходится «на наезд на пешеходов», когда пешеходы вынуждены перебегать дорогу в необустроенных местах, где нет пешеходных переходов.

«Вот два направления, которые мы должны отрабатывать», - уточнил министр.

В качестве положительного примера с ограждениями К. Касымов привел трассу «Астана-Боровое» и «Астана-Караганда».

«Далеко ходить не надо, возьмите дорогу «Астана-Боровое» - в 2010 году ввели и «Астана-Караганда» - в 2017 году. По сути дела, на 70% сократились ДТП и настолько же сократились количество погибших и раненных», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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