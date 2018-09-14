Касымов рассказал о своем рабочем графике
Согласно сводке, среднее число преступлений в сутки по стране от 700 до 1300.
Фото : Zanmedia.kz14 сентября 2018, 14:26
На брифинге в СЦК министр внутренних дел рассказал РК рассказал о своем рабочем графике, передает Zakon.kz.
Как сообщил Калмуханбет Касымов, каждое утро он приходит на работу в 7:30 и знакомится со сводкой преступлений.
"Сводка у нас - преступления от 700 до 1300. Средний уровень 860. Вот сегодня было 880 преступлений: 2 убийства, 5 изнасилований,3 тяжких телесных повреждения, 2 разбоя. Конечно, это все проходит через меня", - рассказал министр.
Если преступление не раскрыто, он звонит начальнику ДВД, чтобы выслушать подробный доклад.
"Все преступления, которые ставим на контроль, я поручаю департаментам до раскрытия или направления в суд. Любое изнасилование несовершеннолетнего, мы держим на контроле", - добавил Касымов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937147-01bb6128fd3964ca555f8bcc73aa82a4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...