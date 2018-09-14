Касымов рассказал о своем рабочем графике

Согласно сводке, среднее число преступлений в сутки по стране от 700 до 1300.

На брифинге в СЦК министр внутренних дел рассказал РК рассказал о своем рабочем графике, передает Zakon.kz.

Как сообщил Калмуханбет Касымов, каждое утро он приходит на работу в 7:30 и знакомится со сводкой преступлений.

"Сводка у нас - преступления от 700 до 1300. Средний уровень 860. Вот сегодня было 880 преступлений: 2 убийства, 5 изнасилований,3 тяжких телесных повреждения, 2 разбоя. Конечно, это все проходит через меня", - рассказал министр.

Если преступление не раскрыто, он звонит начальнику ДВД, чтобы выслушать подробный доклад.

"Все преступления, которые ставим на контроль, я поручаю департаментам до раскрытия или направления в суд. Любое изнасилование несовершеннолетнего, мы держим на контроле", - добавил Касымов.

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