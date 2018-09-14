Главный санврач РК прокомментировал случай заболевания менингитом в Караганде

Массовая вакцинация не предполагается.

Глава Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин прокомментировал случай заболевания менингитом карагандинской школьницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это единичный случай, есть три вида менингита - это «менингококк», вспышка которого наблюдалась весной в Алматы и Алматинской области. Серозный менингит, который является вирусным, есть еще гнойный менингит. В Караганде зарегистрировано самая легкая форма менингита - «серозный менингит», он лечится, смертность от этого заболевания очень низкая, поэтому нечего бояться», - сказал Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной началу вакцинации населения от гриппа и других простудных заболеваний.

Главный санитарный врач республики добавил, что по данному факту проведены соответствующие медицинские и эпидемиологические мероприятия.

«Это наша ежедневная работа. Массовая вакцинация в связи с единичным случаем не предполагается», - добавил Жандарбек Бекшин.

Отметим, что в Караганде недавно ученица шестого класса одной из школ-гимназий была госпитализированная с серозным менингитом.

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