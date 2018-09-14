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В поликлиниках Алматы инфобоксы придут на смену бумажным стендам

Также в городе планируется внедрение ситуационного центра здравоохранения.

Фото : Про Город14 сентября 2018, 15:31

В Алматы бумажные стенды в поликлиниках переведут в электронный формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируем отойти от бумажных стендов в поликлиниках с информацией о поликлинике и ее работе и внедрить инфобоксы - стенды с мониторами. Это стенды, мониторы со всей информацией о медицинской организации, чтобы пациент мог подойти, посмотреть, изучить», - рассказала в рамках дня цифровизации заместитель руководителя управления здравоохранения Алматы Жанар Мадиева.

Кроме того, в городе планируется внедрение ситуационного центра здравоохранения.

«Он необходим, чтобы не только провести интеграцию с медицинскими информационными системами, но чтобы мы, акимат, периодически просматривали дефицит качества кадровых ресурсов, каких специалистов не хватает в Алматы, обеспеченность лекарственными препаратами на амбулаторном уровне, движение финансовых средств, чтобы мы видели полную картину, не запрашивая информацию в каждой больнице», - подчеркнула она.

Информационная система службы скорой помощи немного не удовлетворяет требованиям времени. Необходимо модернизировать программное обеспечение службы, чтобы информационная система не только была интегрирована с ИС медицинских организаций, но и со всеми службами ЧС.


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