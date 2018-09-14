В Актау двух мужчин подозревают в групповом изнасиловании

Произошло это в салоне автомашины.

В Актау двух мужчин подозревают в изнасиловании 32-летней местной жительницы, передает tumba.kz.

По информации правоохранительных органов, жительница 6 микрорайона рассказала, что происшествие случилось несколько дней назад ранним утром, когда она на такси отправилась в Мунайлинский район.

Воспользовавшись своим физическим превосходством, таксист и находившийся рядом с ним пассажир изнасиловали женщину в салоне автомашины.

С места происшествия оба скрылись, оперативники смогли задержать одного из подозреваемых, это 31-летний житель села Мангистау. Сейчас проводится расследование по статье 120 УК РК (изнасилование). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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