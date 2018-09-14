Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара (USDKZT_TOD) составил 373,62 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.



Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 373,86 тенге за доллар при объеме торгов 33 650 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара (USDKZT_TOD) составил 373,62 тенге за доллар при объеме торгов 16 950 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 373,65 тенге за доллар (-1,66 тенге), суммарный объем торгов – 69 800 тыс. USD (-38 050 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4701 тенге за рубль при объеме торгов 19 500 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4701 тенге за рубль (+0,0153 тенге), суммарный объем торгов – 19 500 тыс. рублей (-7 500 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,5800 тенге за юань при объеме торгов 300 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 374,1-375,9 тенге, евро - 438,1-440,5, рос.рубля - 5,48-5,53 тенге.

В торгах приняли участие 20 банков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!