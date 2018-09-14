Медведь вырвал охотнику нос и губы: мужчине пересадили новое лицо
Кожу пострадавшему от ужасных травм мужчине пересадили с правой ноги
Охотнику восстановили лицо после ужасной раны, которую ему нанес медведь, пишет Sputnik со ссылкой на Daily Mail.
Нос и верхняя губа Ли Брука были оторваны медведем-гризли в американском штате Вайоминг.
Шестидесятилетний мужчина приближался к застреленному лосю, когда на него сзади напала самка медведя-гризли весом под 200 килограммов. Зверь сбил охотника с ног и буквально сорвал половину лица.
Очнулся Ли Брук от того, что медведь нюхал его щеку. Глаза залило кровью, но Ли удалось достать из кармана нож и ударить хищника в голову. Медведица отступила, и у человека появился шанс убежать.
Ли Брук стал звать на помощь других охотников, которые находились в той же местности. На помощь пришел его зять. Он захватил с собой оторванные фрагменты лица и вызвал экстренные службы по телефону.
Охотника поместили в больницу, он был погружен в медицинскую кому. Операции длились три месяца.
"Мы не просто восстановили его тело, мы действительно хотели убедиться, что он выздоравливает", — сказала хирург клиники Лиза Даниали.
Теперь большая часть лица Ли Брука восстановлена с помощью кожных трансплантатов с правой ноги. Теперь у мужчины множество металлических пластин и винтов в голове.
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