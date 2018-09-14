Биртанов прибыл с визитом в больницу Павлодарской области

В больнице развернут круглосуточный стационар на 35 коек.

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетил Щербактинскую центральную районную больницу.

Как отмечается в сообщении ведомства, в больнице развернут круглосуточный стационар на 35 коек. Обеспеченность койками на 10000 населения составляет 18,1( 2016г - 19,2): терапевтический профиль - 15, хирургический профиль - 9, гинекологический профиль - 1, родильный профиль - 2, педиатрический профиль - 5, инфекционный профиль - 3.

Также приемное отделение с травматологическим пунктом является самостоятельным структурным подразделением предприятия. В организации работают 30 врачей и 97 средних медицинских работников. В больнице имеется палата интенсивной терапии на 2 койки, операционный блок.

При больнице работает поликлиника на 200 посещений в смену, консультативно-диагностическое отделение и вспомогательные кабинеты.

Кроме того, в больнице задействовано 2 ед машины скорой помощи, где работает 1 фельдшерская бригада(4 фельдшера,4 водителя). Обслуживают 4 категории вызовов и транспортировку пациентов с острыми коронарными синдромами и острыми нарушениями мозгового кровообращения.

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