Таджикистан-Казахстан: Многовековая дружба и стратегическое партнерство

Сегодня многие инициативы Таджикистана имеют поддержку в мировом сообществе.

Таджикистан отметил очередную годовщину своей независимости. За прошедшие 27 лет нашему братскому народу пришлось преодолеть неимоверные экономические и внутриполитические трудности, тяготы гражданской войны. Но это не помешало им сохранить и приумножить вековые традиции дружбы между нашими народами, вывести таджикско-казахстанские отношения на уровень стратегического партнерства, и сегодня мы сообща решаем многие ключевые международные и региональные задачи. Об этом и другом читайте в интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в РК Назирмада Ализода Zakon.kz.

Мы с благодарностью отмечаем братскую помощь Казахстана

- Господин Посол, вот уже четверть века, как между Таджикистаном и Казахстаном установлены дипломатические отношения. Какую оценку дали бы вы нынешнему уровню сотрудничества между нашими странами?

- Действительно, в начале этого года, 7 января, Таджикистан и Казахстан отметили 25-летний юбилей установления дипломатических отношений. Как вы знаете, между нашими странами был подписан Договор об основах отношений и тем самым открыта новая страница во взаимовыгодном и успешно развивающемся сотрудничестве буквально во всех сферах - политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной.

Отношения Таджикистана и Казахстана основаны на прочной исторической базе и имеют многовековую историю. И сегодня, как два независимых братских государства, мы строим свои отношения на основе взаимовыгодного партнерства и дружественных связей, для нас присуще совпадение и близость позиций по ключевым международным и региональным проблемам.

Таджикистанцы высоко ценят вклад Казахстана в урегулирование межтаджикского гражданского противостояния в 90-е годы. Также мы с благодарностью отмечаем братскую помощь Казахстана в охране таджикско-афганской границы в этот непростой для таджикского народа исторический период. В честь казахстанских воинов, погибших на таджикско-афганской границе во время гражданской войны в Таджикистане, установлен монумент в Душанбе.

Многоуровневые политические контакты между Таджикистаном и Казахстаном с самого начала строятся на основе понимания того, что только мир и созидание могут создать благоприятный климат для дальнейшего развития и прогресса государств региона. В этом контексте особое место занимают плодотворные встречи лидеров наших стран - Эмомали Рахмона и Нурсултана Назарбаева, между которыми сложились теплые и доверительные отношения. В ходе встреч наших президентов предметно рассматриваются самые актуальные вопросы двусторонних и многосторонних отношений, определяются их приоритетные направления и перспективы дальнейшего углубления. Этому способствует и солидная нормативно-правовая база взаимодействия, которая постоянно расширяется.

И сегодня можно сказать, что за прошедшие 25 лет нам удалось не только сохранить, но и приумножить вековые традиции дружбы, вывести таджикско-казахстанские отношения на уровень стратегического партнерства.

- Насколько активизировалось взаимодействие между нашими странами в вопросах противостояния новым вызовам современности, совместного участия в урегулировании региональных конфликтов, представляющих прямую угрозу национальной безопасности двух государств?

- Во-первых, хотел бы подчеркнуть, что наши страны тесно координируют свои внешнеполитические усилия на многосторонней основе – в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС и СВМДА. Общие интересы в этом направлении охватывают самые широкие сферы – от выработки и координации внешнеполитических подходов по решению актуальных международных и региональных проблем до налаживания широкого спектра сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Что касается активизации взаимодействия двух государств в направлении противостояния новым угрозам современности, совместного участия в поисках путей урегулирования региональных конфликтов, представляющих прямую угрозу национальной безопасности двух государств, то об этом следует сказать отдельно.

В разрезе политического взаимодействия двух государств руководство Таджикистана неоднократно поддерживало международные инициативы вашей страны, в частности, кандидатуру Казахстана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН, членство в ВТО, созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проведение специализированной международной выставки ЭКСПО - 2017 в Астане.

Хотелось бы отметить активное и последовательное взаимодействие наших стран в рамках СВМДА по укреплению сотрудничества в Азии в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Примечательно, что в 2018 году к Таджикистану перешло председательство в этой организации на очередной срок. В свою очередь Казахстан поддержал кандидатуру Таджикистана в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОК) на 2017-2019 годы, а также водные инициативы таджикской стороны.

- Последние годы в Центральной Азии заметно расширилось региональное сотрудничество. Какие перспективы видит Таджикистан в данном направлении?

- Сегодня Таджикистан и вся Центральная Азия сталкиваются с серьезными проблемами, создающими угрозу их безопасности. Политика нашей страны в этом направлении исходит из необходимости формирования эффективной системы межгосударственного взаимодействия по обеспечению региональной стабильности и устойчивого социально-экономического соразвития.

Достижение положительных результатов в борьбе с этими угрозами во многом зависит от совместных и скоординированных действий на региональном уровне. Перспективы внутрирегионального сближения требуют расширения сотрудничества на основе равноправия, доверия, партнерства и добрососедства. Отрадно отметить, в последнее годы в Центрально-азиатском регионе укрепляется стремление государств к региональному сотрудничеству. Свидетельством тому можно считать консультативную встречу, которая состоялась в марте этого года с участием глав государств стран региона.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, назвав на этой встрече региональное сотрудничество безусловным императивом времени, заявил о своей твердой поддержке всех усилий и инициатив по задействованию возможностей для соразвития стран Центральной Азии. В Таджикистане уверены, что встреча глав государств Центральной Азии, как новая площадка для сближения, станет фактором наращивании взаимоотношений между странами региона в совместной реализации новых программ и проектов, отвечающих долгосрочным интересам всех государств региона.

В Таджикистане функционирует свыше 80 предприятий с участием казахстанских инвесторов

- В ходе официального визита президента Таджикистан в Казахстан в марте этого года, лидеры наших стран договорились о существенном наращивании экономического взаимодействия. В этой связи, хотелось бы узнать, как сейчас складывается торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами?

- Да, это были двусторонние переговоры на высшем уровне, на которых речь шла о развитии долгосрочных форм экономического и инвестиционного сотрудничества, о расширении ассортимента товарооборота с учетом потенциала сторон. В этом направлении наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешнеторгового оборота и расширения торгово-экономических связей, чему напрямую содействует реализация совместных проектов и, конечно же, деятельность Межправительственной таджикско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

На сегодняшний день на территории Таджикистана функционирует свыше 80-ти совместных предприятий с участием казахстанских инвесторов. Объем внешнеторгового оборота между нашими странами за 2017 год составил 838,9 миллионов долларов США. По этому показателю Казахстан вышел на вторую позицию в списке основных торгово-экономических стран-партнеров Таджикистана.

Вместе с тем, в данном направлении у наших стран существует значительный потенциал роста. Именно на этот неиспользованный потенциал было акцентировано внимание руководителей двух стран в марте этого года.

Наши лидеры договорились довести двусторонний товарооборот до двух миллиардов долларов США и с этой целью поставили перед своими министерствами и ведомствами ряд задач, в том числе разработку «Дорожной карты по увеличению товарооборота между Таджикистаном и Казахстаном на 2018-2022 годы».

Сторонами уже ведется интенсивная работа по реализации поставленных задач. Так, в апреле, в рамках реализации указанных договоренностей, Таджикистан посетила казахстанская делегация в составе руководителей 12 министерств и ведомств, а также 13 компаний и холдингов во главе с первым заместителем Премьер-министра РК Аскаром Маминым. В августа в Душанбе состоялось первое заседание Делового совета Таджикистан-Казахстан с участием более 20 казахстанских компаний-экспортеров.

По итогам переговоров в рамках данных мероприятий был достигнут ряд договоренностей по поставкам продукции казахстанских экспортеров, в том числе железнодорожных локомотивов и вагонов, рельсов и арматуры, легкового и пассажирского автотранспорта на таджикистанский рынок на значительные суммы.

Успешно реализуются договоренности стран в области воздушного сообщения. На сегодняшний день ежедневно совершаются авиарейсы по маршруту Душанбе-Алматы-Душанбе. Сторонами решен вопрос о налаживании авиасообщения между столицами двух стран по маршруту Астана-Душанбе-Астана.

- В каком русле развиваются сегодня наши отношения в культурно-гуманитарной сфере?

- Гуманитарное сотрудничество между двумя странами развивается также в русле того позитивизма, который характерен в целом таджикско-казахстанским отношениям. Делегации Таджикистана постоянно принимают участие в мероприятиях, проводимых казахстанской стороной в культурных и научно-технических сферах.

Тесными являются связи в области образования и подготовки научно-педагогических кадров. Достаточно большой контингент граждан Таджикистана - более 500 студентов обучаются в различных вузах и специализированных образовательных учреждениях Казахстана. В свою очередь и казахстанцы едут учиться в лучшие вузы Таджикистана.

Таджикистаном установлены дипломатические отношения со 126 государствами мира

- Господин Посол, на днях в Таджикистане отметили День независимости. С какими достижениями ваша страна встретила этот праздник?

- 9 сентября является у нас Днем независимости и таджикистанцы всегда с большим воодушевлением встречают этот праздник. 27 лет назад - 9 сентября 1991 года - Верховным советом страны единогласно было принято Постановление «О государственной независимости Республики Таджикистан» и этот день был объявлен Днем государственной независимости. Именно с этой даты начался отсчет новейшей истории Таджикистана.

Провозглашение политической и государственной независимости стало величайшим событием в многотысячелетней истории таджикского народа, одновременно стал серьезным испытанием в создании свободного независимого государства и возрождении национальных традиций государственности. Таджикистану пришлось преодолеть неимоверные экономические и внутриполитические трудности, тяготы гражданской войны.

К счастью, таджикскому народу удалось погасить пламя затянувшейся навязанной братоубийственной войны, установить долгожданный мир и национальное единство.

Были воссозданы основы конституционного строя, нормы, регулирующие социально-экономическую и культурную жизнь страны, выпущена в обращение национальная валюта, образована одна из главных основ суверенного государства – национальная армия и пограничные силы, созданы условия по обеспечению благосостояния, основных свобод и прав граждан страны, свободной деятельности партий и объединений, средств массовой информации.

Сегодня, благодаря неустанным усилиям и самоотверженному труду таджикистанцев, подходят к завершающему этапу наши национальные стратегические цели – обеспечение энергетической независимости, вывод страны из коммуникационного тупика и защита продовольственной безопасности.

За годы независимости в Таджикистане сформировались основы самостоятельной внешней политики государства, международная деятельность страны характеризуется развитием взаимовыгодного сотрудничества со всеми дружественными народами, обозначенной политикой «открытых дверей». Республикой на сегодняшний день установлены дипломатические отношения со 126 государствами мира, и она является членом более 50 международных организаций, исходя из своих национальных интересов активно участвует в решении вопросов международного и регионального значения.

Многие инициативы Таджикистана имеют поддержку в мировом сообществе. Так, Генеральной Ассамблеей ООН на сегодняшний день поддержано четыре инициативы Таджикистана по водной проблематике. По инициативе нашей страны, ежегодно 22 марта отмечается как Международный день воды, а в 2018 году Организацией Объединенных Наций было положено официальное начало реализации четвертой инициативы Таджикистана под названием «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

- В чем вы видите свою главную миссию в качестве Посла в Казахстане?

- Посол со дня вручения верительной грамоты в стране назначения представляет свое государство. Соответственно, моя миссия, как представителя своей страны, заключается во всесторонней реализации внешнеполитического курса Республики Таджикистан по развитию дружественных и взаимовыгодных отношений между нашими странами.

Исходя из этого, своей первостепенной задачей считаю содействие в расширении двустороннего и многостороннего сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Надеюсь, за время своего пребывания в Казахстане в качестве посла, мне удастся внести свой скромный вклад в укрепление братских связей между нашими народами.

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