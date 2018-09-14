Малик Мурзалин: Гранты и стипендии на обучение – стимул для  молодежи

Сегодня за счет именных стипендий акима области в ВУЗах страны обучаются 276 акмолинских студентов.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на отчетной встрече перед депутатами областного маслихата рассказал о поддержке молодых специалистов.

В этом году за счет областного бюджета выделено 150 грантов, из них 50 – впервые для студентов медицинского факультета и 100 – на педагогические специальности.

«На медицинские специальности выделено 18 республиканских грантов, в их числе 6 на интернатуру. Прорабатывается вопрос по выделению дополнительных 6 грантов на обучение интернов за счет областного бюджета», - отметил глава региона.

На медицинском факультете будут обучаться 150 иностранных студентов из Индии, затраты на их учебу, проживание и питание берет на себя страна-отправитель.

Для оказания поддержки молодежи из социально-незащищенной категории, стимулирования к получению качественного профессионального образования в регионе учреждены именные стипендии акима области.

Сегодня за счет именных стипендий акима области в ВУЗах страны обучаются 276 акмолинских студентов по востребованным специальностям. Из областного бюджета для этих целей выделено 102 млн. тенге.

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