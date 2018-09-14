Автомобиль вспыхнул и полностью сгорел в Алматы

Огонь частично перекинулся на соседнее авто.

В Алматы, в мкр. Калкаман 2 сгорела машина, еще одна была повреждена огнем, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел примерно в обед, около Алматинской математико-лингвистической школы.

На парковочном месте стоял Suzuki Vitara. И, как рассказали очевидцы, в районе багажника автомобиля задымилось, после появился огонь и был взрыв. Автовладельцы успели убрать свои машины, стоявшие рядом. Не повезло только Mercedes - огонь успел его зацепить.

Машину пытались потушить своими силами, но в итоге окончательно огонь ликвидировали пожарные.

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