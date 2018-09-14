В Акмолинской области появится собственное производство мяса птицы
С выходом на проектную мощность, Макинское предприятие закроет одну треть импорта мяса птицы по стране.
Фото : zakon.kz14 сентября 2018, 17:09
В Акмолинской области появится собственное производство мяса птицы.
«Реальные возможности по увеличению собственного производства и объемов поставок мяса птицы появятся с реализацией одного из крупных проектов в стране - Макинской птицефабрики, мощностью 50 тыс. тонн в год», - об этом заявил Малик Мурзалин, выступая с отчетом перед депутатами областного маслихата.
По информации главы региона первая очередь проекта, а это 25 тыс. тонн, близится к завершению, ввод запланирован 28 сентября, полный запуск определен в следующем году.
«С выходом на проектную мощность, Макинское предприятие закроет одну треть импорта мяса птицы по стране», - отметил аким области.
К слову, ежегодно в страну ввозится порядка 170 тыс. тонн мяса птицы.
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