В Астане прошли соревнования Республиканского фестиваля по национальным видам спорта

В региональных отборочных соревнованиях фестиваля, организованных Министерством культуры и спорта РК, участвовало порядка 700 спортсменов.

В городе Астана прошли игры по тогызкумалаку, метанию асыка и финальные соревнования по казакша курес Республиканского фестиваля по Национальным видам спорта «Ұлы дала рухы» - «Дух великой степи».

В региональных отборочных соревнованиях фестиваля, организованных Министерством культуры и спорта РК, участвовало порядка 700 спортсменов. Финальные состязания в спорткомплексе «Даулет» были открыты соревнованиями метателей асыка. В финальной игре по «метанию асыка» победители чемпионатов РК и чемпионы международного турнира «Алтын сака» Асанкул Нурбек, Буланбай Аслан, Мынторе Нурбакыт, проиграли метателям асыка из Жамбылской области со счетом 2:3, ІІІ место у спортсменов из ВКО. Победители и призеры были награждены специальными кубками и дипломами, а также денежными призами. Обладателям призовых мест было вручено: 600 тыс.тг. за І место, 400 тыс. тг. за ІІ место, 200 тыс.тг. за ІІІ место, и 100 тыс. тг. за ІV место.

Программу фестиваля продолжили состязания по тогызкумалаку. В соревнованиях удача сопутствовала спортсменам из Кереку (павлодарского региона), которые и выиграли главный приз. В финале команда из Павлодара оказалась сильнее столичной команды, а игроки тогызкумалак, приехавшие из Атырау, не сумев выстоять против соперников из Туркестанской области, удовольствовались 4-ым местом. Победители и призеры игры тогызкумалак так же были награждены специальными дипломами и кубками, им вручены денежные призы: обладателям І места – 600 тыс. тг., за ІІ место – 400 тыс. тг., за ІІІ место – 200 тыс. тг., и занявшим IV место – 100 тыс. тг.

Первый день фестиваля завершили борцы по казакша куреси. Места распределились следующим образом: 1 место –Туркестанская область, ІІ место - Атырауская область, и 3-ье место заняли борцы из Восточно-Казахстанской области.

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