На конференции в ВКО ученые обсудили вопросы историко-культурного наследия 

В конференции приняли участие известные ученые литературоведы, лингвисты, историки, общественные деятели, аксакалы и жители района.

В Восточно-Казахстанской области прошла республиканская научно-теоретическая конференция «Аягөз ауданының рухани және тарихи, мәдени мұралары» - «Духовное и историко-культурное наследие Аягозского района».

В конференции приняли участие известные ученые литературоведы, лингвисты, историки, общественные деятели, аксакалы и жители района. Среди известных ученых были профессор института литературы и искусства им. М.Ауэзова Корабай Серикказы, профессор Евразийского национального университета им. Л.Гумилёва Жамбыл Артыкбаев, и многие другие.

Открывая пленарное заседание, аким области Даниал Ахметов подчеркнул, что сегодняшняя конференция напрямую соотносится с Программой модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру».

- Прошедший год стал особенным для всех казахстанцев, мы встали на путь модернизации общественного сознания. И этот путь мы проходим через осмысление истоков, - отметил Даниал Ахметов – Мы, как организаторы, ставим себе цель – создать площадку, на которой ученые смогут рассмотреть наследие предков через призму современности. Это опыт, пронесенный через века, осмысление которого позволит модернизировать сегодняшние нормы и принципы.

Затем слово было предоставлено участникам конференции. Доктор исторических наук, профессор ЕНУ им. Гумилева Жамбыл Артыкбаев сказал:

- Наша история, великие предки, сакральные места главное достояние народа. Программа «Рухани жаңғыру» позволяет глубже изучить историческую ценость этого наследия, наша задача передать это богатство молодому поколению, возродить в них высокую духовную стержень, тем самым сохранив наш уникальный национальный код.

В рамках конференций ученые обменялись мнениями по вопросам духовного возрождения нации, развития мировоззрения населения, сохранения национального единства. Все это в последующем должно принести огромную пользу дальнейшей научно-исследовательской работе в деле сохранения культурного и исторического наследия Казахстана.

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