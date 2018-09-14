В Казахстане стартовала кампания по прикреплению к поликлиникам

Кампания проводится каждый год для того, чтобы у граждан была возможность поменять поликлинику, если их не устраивает нынешняя.

В Казахстане 15 сентября стартовала ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам, которая продлится два месяца и завершится 15 ноября, передает Zakon.kz со ссылкой на фонд социального медстрахования.

«Кампания проводится каждый год для того, чтобы у граждан была возможность поменять поликлинику, если их не устраивает нынешняя, а у участников рынка, в том числе новых – получить заказ на обслуживание населения в следующем году», - прокомментировала и.о. председателя правления Фонда социального медицинского страхования Ботагоз Жакселекова. - В минувшем году более 300 тысяч казахстанцев воспользовались правом выбора поликлиники именно в рамках кампании прикрепления. Это почти вдвое больше, чем в прошлые годы, что свидетельствует о повышении уровня осведомленности граждан как о кампании, так и в целом о своем праве выбора поликлиники».

Она отметила, что рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания, что позволит медицинским организациям постоянно наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов и осуществлять выезды на дом при необходимости. Это также важно в свете последних реформ в системе оказания скорой помощи, согласно которым вызовы так называемой 4-ой категории теперь обслуживают поликлиники.

Кроме того, с целью снизить нагрузку на врачей и количество очередей, вводится лимит на прикрепление – 1700 человек на одного врача общей практики, ранее этот показатель составлял 2000 человек на одного врача.

«Мы ожидаем, что это стимулирует создание новых участков и очень рассчитываем в этом вопросе на активность медицинского бизнеса. Уже в прошлом году количество поставщиков Фонда существенно выросло», - отметил управляющим директор ФСМС по стратегии и методологии Серик Танирбергенов. - На сегодня поставщиками Фонда являются 1365 медицинских организаций, 623 из которых – частные. В сравнении с 2017 годом, количество частных поставщиков выросло на 158 организаций. Мы прогнозируем, что в 2019 году количество поставщиков Фонда вырастет еще на 10%».

«Осуществить прикрепление можно тремя способами: непосредственно обратившись в выбранную медицинскую организацию, онлайн через портал электронного правительства либо в Центрах обслуживания населения», - сообщила управляющий директор ФСМС по работе с пользователями медицинской помощи и по связям с государственными органами Забира Оразалиева.

При обращении в поликлинику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и написать заявление на имя главного врача. При прикреплении через портал egov.kz, нужно пройти авторизацию, заполнить электронную заявку, а результат оказания услуги будет направлен в Личный кабинет заявителя. Что касается Центров обслуживания населения, то в них процедуру прикрепления можно также осуществить в электронном формате через Connection Points.

Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе «Выбрать клинику». На сегодня в кампании прикрепления участвуют 580 организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!