Грабителей-гастролеров из Туркестанской области поймали в Алматы

Их жертвой стал курьер с 2,5 млн тенге.

В Алматы задержаны «гастролеры» из Туркестанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Сотрудниками полиции задержаны приезжие из Туркестанской области. Все подозреваемые объединились по принципу землячества для реализации своего преступного умысла.

«Они жили в одной из съемных квартир, им 25 - 26 лет. Не исключаем, что злоумышленники могли работать по «наводке», так как потерпевший работал курьером одной из букмекерских контор города, и в его задачи входила перевозка денежных средств по офисам. У каждого фигуранта была своя роль: одни наблюдали, другие отрабатывали саму жертву. Сбив курьера с ног, они выхватили сумку, а затем врассыпную ретировались по дворам. Далее скрылись на автомашине с подложными государственными номерами. Со слов потерпевшего, в сумке находились денежные средства в размере 2 470 000 тенге», - рассказал начальник УВД Медеуского района Болат Тотыбаев.

В первые часы оперативных мероприятий полицейские установили автомашину, на которой скрылись подозреваемые. Спустя еще некоторое время все участники этого преступления были задержаны и арестованы.

«Из досье подозреваемых: ранее они привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время задержанные находятся под стражей. Совершенное преступление квалифицировано по статье 191 УК РК – грабеж.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!