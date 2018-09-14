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Малик Мурзалин поделился перспективами  развития Кокшетау и пригорода Астаны

Аким области отметил, что в областном центре появятся новая аллея рядом с университетом им.Ш.Уалиханова и сквер в поселке Станционный.

Фото : zakon.kz14 сентября 2018, 17:38

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин в ходе отчета перед депутатским корпусом проинформировал о перспективах развития города Кокшетау и пригородных зон Астаны.

«Большой объем работы проводится в части инфраструктурного строительства и реконструкции областного центра.

В этом году начались работы по строительству развязок в Кокшетау. Это позволит увеличить пропускную способность улиц города. Сегодня проводится ремонт 73-х дворов. Уже обустроено 28 игровых площадок, планируется создание 15-ти спортивных площадок», - отметил Малик Мурзалин.

Также аким области отметил, что в областном центре появятся новая аллея рядом с университетом им.Ш.Уалиханова и сквер в поселке Станционный. Развивается жилищный сектор. Идет активная застройка микрорайонов «Сарыарка», «Юбилейный» и центра города.

Большое внимание уделяется и пригордной зоне столицы. В текущем году в 1,7 раза увеличено финансирование на развитие 28 населенных пунктов.

«Пригород столицы поэтапно обеспечивается централизованным водоснабжением, строятся новые сети электроснабжения, производится ремонт улиц и дворов», - резюмировал глава региона.


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