Аким Алматы проверил темпы реконструкции транспортной инфраструктуры

Проведенный анализ показал, что за счет запуска BRT к 12 сентября пассажиропоток увеличился со 100 до 142 тыс. человек в день.

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проверил темпы реконструкции транспортной инфраструктуры города и осмотрел новые автобусы, приобретенные частным автопарком для обслуживания маршрута №128, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу.

«На сегодня по линии BRT установлено 68 остановочных павильонов на 28 платформах, ведется устройство тротуаров и велодорожек, а также озеленение прилегающей территории. До конца месяца завершится монтаж 115 торшеров для освещения тротуаров по улицам Мустафина и Сулейменова», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по автобусной линии BRT курсируют более 300 единиц транспорта по 17 маршрутам. Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, до конца года дополнительно планируется запустить маршрут с новыми 18-ти метровыми автобусами.

«Проведенный анализ показал, что за счет запуска BRT к 12 сентября пассажиропоток увеличился со 100 до 142 тыс. человек в день, то

есть на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Время проезда с остановки «Атакент» до «КазНУ» на автобусе составляет 2,5 минуты, тогда как раньше занимало 10 минут», - отметили в управлении.

На ряде перекрестков улицы Тимирязева в работе светофорных объектов будет предусмотрена отдельная фаза для пешеходов. С целью минимизации нарушений правил ПДД совместно с ДВД определены 10 узловых точек для установки автоматизированной системы видеофиксации.

Глава мегаполиса также осмотрел новые автобусы марки Yutong, приобретенные частным автопарком.

Для обслуживания маршрута №128, из-за старого подвижного состава наиболее часто вызывавшим жалобы со стороны горожан, предусмотрено 17 единиц низкопольных 12-метровых автобусов. Кроме того, уже в ноябре перевозчиком будет обновлен подвижной состав маршрута №72.

В целом до конца года планируется довести долю нового общественного транспорта до 80%.

Отметим, что за три года в Алматы отремонтировали 524 улицы и почти 1400 старых дворов. Построено и реконструировано 300 км арыков, а также порядка 800 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города. До конца года треть всего уличного освещения станет светодиодным и энергосберегающим.

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