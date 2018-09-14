В регионе для поддержки деловой активности малого и среднего бизнеса объем микрокредитования в этом году увеличен до 4 млрд тенге, из них более 1 млрд выделено в рамках Пяти социальных инициатив Президента.

В Акмолинской области создано порядка 8 тысяч новых рабочих мест. Эту цифру сегодня озвучил аким области Малик Мурзалин, выступая на отчетной встрече перед депутатами областного маслихата, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В регионе для поддержки деловой активности малого и среднего бизнеса объем микрокредитования в этом году увеличен до 4 млрд тенге, из них более 1 млрд выделено в рамках Пяти социальных инициатив Президента.

Льготные кредиты получат около 800 человек, большая часть из которых - сельские жители.

«Как результат мер поддержки, еще 3,5 тыс. человек получили возможность заниматься предпринимательской деятельностью, налоги выросли на 6%», - резюмировал глава региона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!