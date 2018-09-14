В Астане прошло международное соревнование по велоспорту на треке Silk Way Series Astana

В спринтерских видах – в индивидуальном спринте и кейрине - обе золотые медали достались хозяевам соревнования.

С 12 по 14 сентября в Астане на Республиканском велотреке «Сарыарка» прошло международное соревнование по велосипедному спорту на треке Silk Way Series Astana. Участие в соревновании приняли велосипедисты из Армении, Беларуси, Венгрии, Гонконга, Казахстана и России, среди которых бронзовый призер чемпионата Европы Мамыр Сташ и призер чемпионата мира, чемпион Европы Эдгар Степанян. Спортсмены боролись за медали в 4 видах дисциплин: омниуме, спринте, скретче и кейрине.

Стоит отметить, что «Silk Way Series Astana» - это соревнование класса CL2, в котором у велосипедистов была возможность заработать очки, необходимые для участия на этапах Кубков мира.

В скретче золотую медаль завоевал гонщик из Армении Эдгар Степанян.

«Это мой второй визит в Астану, в прошлый раз приезжал сюда на чемпионат мира среди юниоров, - говорит Эдгар Степанян. - Как и в прошлый раз, организацией очень доволен. Чувствую здесь себя как дома. Это для меня очень важно – ведь я приехал сюда один. Отдельная благодарность посольству Армении, которое приехало сюда поддержать меня. Это был для меня дополнительный стимул, чтобы выиграть».

Второе место в скретче занял россиянин Мамыр Сташ. Третье – казахстанец Габиден Азен.

В омниуме выиграл российский гонщик Мамыр Сташ.

«Гонка прошла для меня очень хорошо, отдельная благодарность организаторам, - говорит Мамыр Сташ. - Соперники были все сильные, но я оказался чуть сильней. Ехал сюда с целью заработать очки для Кубков мира. Планирую принять участие на двух Кубках мира – в Германии и Великобритании. В Астане я впервые, до этого я был в Алматы – участвовал в «Туре Алматы». Понравился астанинский трек».

Серебряную медаль в омниуме завоевал Эдгар Степанян, бронзу – Азен Габиден.

В спринтерских видах – в индивидуальном спринте и кейрине - обе золотые медали достались хозяевам соревнования.

В спринте лучшим стал казахстанский велосипедист Павел Воржев.

«Сложный день был, гоняли весь день, - комментирует Павел Воржев. - Целенаправленно к этой гонке я не готовился, отдыхал после Азиатских игр. Учитывая, в какой я сейчас форме, результатом очень доволен. Конкуренты серьезные. Дубченко неплохо ездит, например, на Кубках мира хорошо себя проявлял. Носов в Литве отличное время показал. Они сами шутят, что приехали мстить за Тулу. В Туле я выиграл у них, думал, может, они приедут сюда, выиграют тоже. Но нет, нельзя было этого допустить (смеется). А после травмы чувствую себя нормально, но плечо будет еще долго заживать».

Напомним, что Павел Воржев получил серьезную травму на Кубке Китая в период подготовки к Азиатским играм.

Второе место в спринте занял россиянин Алексей Носов. Третье – казахстанец Сергей Пономарев.

В кейрине лучшим оказался Сергей Пономарев.

«Гонка прошла отлично, конкуренция была сильная, - отмечает Сергей Пономарев. - Надеемся, в следующем году гонка станет классом выше. Задача стояла заработать очки на предстоящие Кубки мира. Мне немного не хватало, чтобы отобраться. В спринте я отобрался, теперь, думаю, в кейрине я тоже прохожу. А на Кубках мира цель – заработать очки на Олимпиаду 2020. Верю, что у меня все получится».

Второе место в кейрине у Павла Воржева, третье – у россиянина Александра Дубченко.

«Соревнования Silk Way Series в Астане были особенно важны для нас, - говорит тренер сборной Казахстана по спринту на велотреке Валентин Савицкий. – Для завоевания последних рейтинговых очков для Пономарева Сергея перед закрытием международного рейтинга для попадания на этапы Кубков мира. Таким образом, эти очки завоеваны. Сейчас в пуле гонщиков, которые могут принимать участие на Кубках мира, есть два спортсмена – это Павел Воржев и Сергей Пономарев. Квоты эти национальные. Теперь у нас есть две квоты: и в спринте, и в кейрине».

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