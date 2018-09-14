Мурзалин: Акмолинцы готовят достойный спортивный резерв для республики

На недавно завершившихся Азиатских играх в Индонезии в казахстанскую копилку акмолинцы принесли 3 медали всех достоинств.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на отчетной встрече перед депутатами областного маслихата рассказал о достижениях в области спорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Особое внимание уделяется спорту высших достижений - сфере, которая работает на престиж и авторитет страны.

На недавно завершившихся Азиатских играх в Индонезии в казахстанскую копилку акмолинцы принесли 3 медали всех достоинств. Впервые на таких соревнованиях завоевано золото по фехтованию в личном зачете Дмитрием Алексаниным, в командном зачете он получил бронзовую медаль. По триатлону серебро привез Бейсембаев Аян.

«Хотелось бы отметить наших футболистов и хоккеистов. Команда «Окжетпес» в нынешнем сезоне идет на 1 месте. Главной задачей является выход в Премьер-Лигу. «Арлан», ставший чемпионом Казахстана, примет участие в 3-ем Континентальном Кубке, который будет проходить в ноябре т.г. во Франции», - отметил глава области.

К слову, всего акмолинскими спортсменами на республиканских и международных соревнованиях завоевано 670 медалей различного достоинства, это на 216 медалей больше периода прошлого года.

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