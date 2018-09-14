Новый импульс был дан в развитии социальной сферы Аягозского района

Сегодня в городе Аягоз прошло очередное радостное событие для учащихся – открытие школы-лицея, рассчитанной на 600 ученических мест.

В рамках республиканской конференций «Духовное и историко-культурное наследие Аягозского района» гостям и известным землякам были представлены новые социальные объекты образования и медицины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Который год уровень образования Аягозского района по праву считается одним из лучших в регионе. По итогам ЕНТ прошлого года из 8 учеников, набравших самые высокие балы по республике, двое - из Аягоза. В этом году из 5 учеников области, набравших максимальные 137 балов, два вновь из Аягоза. Также Министерством образования РК средняя школа №5 г. Аягоз была признана «Лучшим учреждением образования».

Сегодня в городе Аягоз прошло очередное радостное событие для учащихся – открытие школы-лицея, рассчитанной на 600 ученических мест.

В современной школе-лицее созданы все условия для получения качественного образования. Школа оборудована предметными кабинетами, современными инструментами обучения.

Поздравляя аягозцев с этим знаменательным событием, аким области Даниал Ахметов пожелал учащимся и педагогическому коллективу успехов в новом учебном году.

Стоит отметить, что новая школа была построена с опережением сроков, установленных в плане. На строительство объекта было выделено около 1 млрд. тенге.

Больше всего старшеклассников впечатлил кабинет IT-технологий. И, конечно, кабинеты физики и химии, которые оснащены современным оборудованием. Теперь изучать химию и физику будет намного интереснее, считают школьники.

Аким области Даниал Ахметов к новому учебному году подарил школам района 10 интерактивных актив-панелей, отвечающих стандартам НИШ, 4 из которых будут установлены в новой школе-лицей.

В этот же день, гостям района была показана работа нового инсультного центра второго уровня, который был недавно открыт на базе центральной больницы Аягозского района в рамках программы развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы.

Инсультный центр располагает всем необходимым оборудованием, позволяющим обеспечить полный цикл лечения – от диагностики до реабилитации.

По словам акима области Даниала Ахметова, центральная районная больница перейдет на 3-й уровень регионализации оказания перинатальной помощи. Для этого из областного бюджета Аягозскому району планируется дополнительно выделить порядка 111 млн. тенге. В родильное отделение закупят современное оборудование, которое позволит отслеживать состояние здоровья матери во время беременности и после родов, наблюдать за ходом беременности и здоровьем новорожденных.

Руководству области и гостям была представлена новая детская площадка с оборудованием для стрит-воркаут и детской игровой зоной. На ее строительство затрачено более 5,5 млн. тенге.

В целях создания благоприятных условий для занятий детей спортом на свежем воздухе здесь установлены тренажеры и игровые комплексы. При строительстве применялись сертифицированные и травмобезопасные строительные материалы. Вся территория площадки выложена резиновым покрытием, установлены столбы освещения, скамейки и урны.

Аким области пообщался с местным населением, которые в свою очередь поблагодарили руководство области за постоянное внимание и заботу к жителям Аягозского района.

Новые современные социальные объекты наглядно демонстрируют развитие социальной сферы и повышение качества жизни в районе.

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