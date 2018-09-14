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МИД РК проверяет данные по ноте от Кыргызстана

Послу Казахстана вручили ноту из-за чрезмерных проверок кыргызстанцев в аэропорту Алматы.

Фото : bnews.kz14 сентября 2018, 18:43

Министерство внутренних дел прокомментировало ноту, которую получил Казахстан от Кыргызстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы сейчас выясняем, в чем дело и о каких конкретно фактах проверок идет речь. В аэропортах Казахстана режим безопасности одинаковый для всех пассажиров. Опрос граждан в пунктах пропуска проводится в полном соответствии с Законом о государственной границе», - рассказали в МИДе.


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