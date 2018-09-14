Хотят получать большие зарплаты, но не хотят ничего делать – замглавы АДГСПК о госслужащих

Как подчеркнула Шаимова, с первого дня внедрения новой системы оплаты труда для госслужащих было противостояние.

Заместитель председателя АДГСПК Айгуль Шаимова в связи с переходом на новую систему оплаты труда госслужащих призвала устранить диспропорцию между числом руководящих работников и обычных сотрудников, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Двухкратное повышение зарплат отразилось на качестве госслужбы. Сейчас мы привлекаем, особенно наше Агентство, акиматы людей более подготовленных с зарубежным образованием. Следовательно вырос конкурс на одно вакантное место. Конкурсы в местных исполнительных органах доходят до 60 человек на одно вакантное место, в Мангистау это вообще небывалый показатель. Средняя зарплата сейчас в акимате ненамного превышает заработную плату в нефтяном секторе. Это о многом говорит", - сказала в ходе семинар-совещания по вопросу внедрения новой оплаты труда для госслужащих на основе фактарно-балльной шкалы Айгуль Шаимова.

По её мнению, внедрение новой оплаты труда необходимо произвести за счёт внутренних резервов ведомств.

"Есть ещё одно поручение главы государства, наверное, самое важное – внедрение новой оплаты труда нам нужно произвести за счёт внутренних резервов. Здесь нужно понимание и поддержка от вас. Мы пониманием, что ни один акимат не хочет внутренне меняться и соответственно переходить на новую систему оплаты труда за счёт внутренних резервов. Но, проведя анализ, мы видим, что определённый задел есть", - подчеркнула она.

Зампред АДГСПК рассказала о возможных вариантах, которые помогли бы внедрить в госструктурах новую систему оплаты труда.

"Первое - это сокращение диспропорции между руководящим и исполнительским составом. Мы знаем, что когда в 2007 году отменили норматив численности, мы ушли от того, что стали соблюдать норматив - сколько должно быть исполнителей на одного руководителя. Это привело к определённым перекосам. У нас есть управления, где из 22 человек 13 руководителей и 9 исполнителей. Такие примеры можно приводить по каждому региону. Мы понимаем, для чего это делалось в своё время. Чтобы удержать профессиональные кадры на местах, вы делали больше руководящих должностей, чтобы людей стимулировать остаться на госслужбе. Но с переходом на новую систему оплаты труда мы преследуем цель повысить эффективность и результативность сотрудников, поэтому мы призываем проанализировать структуру управлений, и устранить диспропорции между исполнительным и руководящим звеном", - добавила она.

Шаимова отметила, что Агентство в своё время оптимизировало свою структуру. Такая же модернизация была проведена и в правоохранительном и гражданском блоке.

"Мы высвободили 285 единиц, экономия составила 823 млн тенге. Мы подготовили проект указа, где первые руководители самостоятельно оптимизируют свою структуру: либо сократите численность либо последуете примеру Агентства и объявите мораторий на занятие вакантных должностей. Экономия средств остаётся в вашем распоряжении. Эти средства изыматься не будут и вы сможете их распределять на заработные платы. Мы поступили таким образом, что у нас в АДГСПК сохраняется 30% вакантных должностей, и я вам скажу, что на качестве нашей работы это никак не отразилось, поскольку мы все знаем, что 20% сотрудников выполняют работу всего коллектива, практика такова", - отметила зампред АДГСПК.

Как подчеркнула Шаимова, с первого дня внедрения новой системы оплаты труда для госслужащих было противостояние.

"Мы с первого дня, когда начали говорить о новой системе оплаты труда, до сегодняшнего дня сталкиваемся только с противостоянием на самом деле. Причём с противостоянием самих государственных служащих. Все хотят получать большие зарплаты, но не хотят ничего делать, чтобы повысить её. Коллеги, я извиняюсь, наверное, я сейчас очень жёстко скажу, но все привыкли к иждивенчеству. В данном случае мы должны начать с себя для того, чтобы хотя бы немного внести вклад и сэкономить бюджетные средства. В конце концов бюджет не резиновый. Давайте, не будем распоряжаться им как собственным карманом. Мы все, наверное, хотим чтобы наши дети жили в процветающем Казахстане. Вот я лично хочу, чтобы мои дети жили в процветающем Казахстане. Поэтому давайте все подойдём к тому, чтобы правильно управлять нашими средствами", - призвала запред Агентства.

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