Призовой фонд конкурса – 1 350 000 тенге.

В Туркестане стартовал конкурс Таңғажайып Түркістан. Об этом сегодня сообщил руководитель областного управления внутренней политики Бейсенбай Тажибаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В ходе встречи со студентами МКТУ им.Ясави руководитель призвал их принять участие в конкурсе. Цель конкурса - реализация программы «Сакральная география Казахстана», озвученной в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», пропаганда истории и поднятия туристического потенциала родного края.

«Как вы знаете, была создана Туркестанская область. Туркестан занимает особое место не только для казахов, но и для всего тюркского мира. Мы должны все принять участие в пропаганде истории нашего региона и его удивительной природы», - подчеркнул руководитель управления.

«У студентов Международного казахско-турецкого университета им. Ходжа Ахмеда Ясави появилась уникальная возможность поучаствовать в этом. В данном учебном заведении около 100 студентов обучаются по специальности «журналистика». Среди них есть и те, кто получает знания на английском и турецком языках. Поэтому можно написать статьи на нескольких языках о Туркестанской области и городе Туркестане и проявить себя за рубежом. Поэтому хотелось бы, чтобы наши молодые коллеги работали вместе с нами. С этой целью я призываю создать волонтерский клуб журналистов. Вы сможете внести свой вклад в популяризацию истории Туркестана и повышению туристической привлекательности. К примеру, с сегодняшнего дня стартует конкурс «Таңғажайып Түркістан». В нем могут принять участие активные пользователи любой социальной сети. Приглашаем вас принять участие в конкурсе", — сказал руководитель управления, обращаясь к студентам университета.

Отметим, что конкурсантам необходимо опубликовать в социальной сети "facebook" пост о 24 объектах, вошедших в «Сакральную географию Казахстана» от Туркестанской области. Каждый участник должен написать не менее 20 постов.

Материалы конкурса будут приниматься в период с 14 сентября по 12 декабря 2018 года. Победители определятся решением комиссии, образованной организатором конкурса. Лучшие из предложенных работ будут оцениваться в группе «Түркістан жаршысы» социальной сети "facebook". Учитываются количество набранных голосов и размещенных репостов. Призовой фонд конкурса – 1 350 000 тенге. Участников конкурса наградят тремя призовыми местами и вручат Гран-при, а также присудят поощрительные призы.

Наряду с этим, в ходе прошедшей встречи руководитель программы "Рухани жаңғыру" в МКТУ им.Х.А.Ясави Амирекул Абуов, декан факультета социальных наук Эфтал Батмас, заведующий кафедрой «Туризм и журналистика» Сердали Бекжигит и ряд других граждан поделились своими мнениями и рассказали о проблемах в сфере журналистики. В свою очередь, студенты также высказали свои предложения и выразили готовность участвовать в предложенной инициативе по формированию нового облика Туркестана.

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