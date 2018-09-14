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Отопительный сезон начался в Петропавловске

Всего около 70% социальных объектов города уже подключены.

Фото : из открытых источников14 сентября 2018, 19:20

В Петропавловске на две недели раньше начался отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском акимате говорят, что учли уроки прошлого года, когда было много нареканий со стороны горожан из-за длительного подключения к теплу. В этом году пересмотрели график.

По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, тепло подают в первую очередь в детские сады и больницы. Всего около 70% социальных объектов города уже подключены.

Тепло начали подавать и в многоэтажные жилые дома.

«Жилой фонд будет подключаться по заявлениям. В этом году около 600 председателям вручили извещения, что нужно делать в первую очередь при подготовке дома к отопительному сезону. Выполнили их не более 30%. Горожане должны понимать, что дома - это их собственность», - сказал советник акима Петропавловска Анатолий Мишин.

Завершить подключение к теплу всех потребителей в Петропавловске планируют в течение 10 дней.


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