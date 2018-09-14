В Алматы без вести пропал избитый студентами профессор

Год назад в результате побоев от своих студентов профессор получил перелом девяти ребер.

В Алматы без вести пропал профессор Агыбай Смагулов, преподаватель Казахского национального аграрного университета, передает Zakon.kz.

Информацию об исчезновении профессора опубликовал в соцсетях гражданский активист Ислам Угушев, который занимается поиском пропавших людей.

Агыбай Смагулов вышел из дома 17 августа и направился в Карасайский район Алматинской области. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно. Родственники обращаются ко всем неравнодушным горожанам с просьбой оказать содействие в его поиске.

Год назад Смагулова избили и ограбили студенты, которые украли у профессора 23 миллиона тенге.

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