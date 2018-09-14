Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы без вести пропал избитый студентами профессор

Год назад в результате побоев от своих студентов профессор получил перелом девяти ребер.

Фото : соцсети14 сентября 2018, 19:33

В Алматы без вести пропал профессор Агыбай Смагулов, преподаватель Казахского национального аграрного университета, передает Zakon.kz.

Информацию об исчезновении профессора опубликовал в соцсетях гражданский активист Ислам Угушев, который занимается поиском пропавших людей.

Агыбай Смагулов вышел из дома 17 августа и направился в Карасайский район Алматинской области. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно. Родственники обращаются ко всем неравнодушным горожанам с просьбой оказать содействие в его поиске.

Год назад Смагулова избили и ограбили студенты, которые украли у профессора 23 миллиона тенге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты