Необычный способ борьбы с вандализмом придумали в Текели

Своеобразный способ борьбы с вандализмом и теми, кто оставляет мусор в неположенных местах придумал аким города.

Суть заключается в том, что градоначальник Бахтияр Унербаев объявил конкурс среди тех, кто снимет на видео или фото тех, кто совершает акт вандализма или мусорит в неположенных местах. Авторов любительской съемки в конечном итоге ждет специальный приз, учрежденный акимом – смартфон, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Вот так мы любим свой город... С сегодняшнего дня я объявляю конкурс на приз акима города. Если вы станете свидетелем совершения акта вандализма или увидите человека, бросающего мусор в неположенном месте, сфотографируйте или снимите на видео. Передайте отснятые материалы к нам в акимат или местную полицию, по ним будут оформлены административные протокола для передачи в судебные органы", - говорится в сообщении.

Что касается нарушителей, то, как заверил глава города, по отношению к ним будут приняты административные меры наказания, вплоть до привлечения к общественным работам.

"После чего авторы фото-видео снимков получат специальный приз акима города - смартфон. Давайте бороться за чистоту города вместе!", - призвал горожан Унербаев.

Начинание акима вызвало неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей. Если кто-то предложил, что «надо поймать приезжего, а своих сдавать как-то неудобно», то другие предложили установить в городе побольше камер видеонаблюдения.

Отметим, что текелийский аким активно ведет свою страницу в соцсетях, где сам лично часто выкладывает фото нелицеприятных явлений в повседневной жизни города. К примеру, на одном из снимков запечатлен сломанный фонарь уличного освещения, расположенный на одной из центральный аллей. Подпись акима под снимком гласит: «Вот что обнаружил рано утром по улице Гагарина. Это и есть вандализм! У меня слов нет! Дорогие жители города Текели, если кто-нибудь увидел, кто это сделал, сообщите нам в акимат».

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