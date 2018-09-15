Выявлен простой способ прожить дольше

В исследовании приняли участие 68 273 человека в возрасте от 45 до 83 лет.

Международная группа ученых показала, что употребление продуктов, способствующих уменьшению воспалительных процессов, помогает значительно снизить риск преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 68 273 человека в возрасте от 45 до 83 лет, за состоянием здоровья которых наблюдали в течение 16 лет. Оказалось, что те, кто внимательно следил за своим рационом и употреблял фрукты, овощи, кофе, хлеб из цельного зерна, сухие завтраки, обезжиренный сыр, оливковое масло, орехи и шоколад, снижали риск ранней смерти (от любых причин) на 18 процентов, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов и от рака — на 13 процентов.

Кроме того, ученые наблюдали более сильный эффект противовоспалительной диеты в группе курильщиков. Чаще всего в период исследования умирали те, кто ел продукты, способствующие воспалительным процессам: мясо, субпродукты, чипсы и безалкогольные напитки. Умеренные количества красного вина и пива, наоборот, способствовали долголетию.

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