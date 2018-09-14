Новый аким Астаны проверил строительство крупных объектов в столице

Бахыт Султанов объехал важные места Астаны.

В ходе объезда аким Астаны Бахыт Султанов посетил ряд станций новой транспортной системы LRT, полигон по выпуску сборных железобетонных балок, новый мост через реку Есиль, а также аллею Мынжылдык, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сегодня аким Астаны Бахыт Султанов проверил исполнение поручений Президента по строительству LRT. В ходе объезда Б. Султанов посетил ряд станций транспортной системы LRT, на которых проводятся работы.

На данный момент строители готовят инженерные сети и устанавливают сваи и балки для линии. О ходе реализации проекта акиму Астаны доложил директор ТОО «Дирекция по строительству LRT» Адильша Ермуханов. Согласно плану, ЛРТ соединит аэропорт и новый железнодорожный вокзал «Нурлы жол». Протяженность эстакады составит 22,4 км, всего будет 18 станций в черте города и 19 единиц подвижного состава.

Производство строительно-монтажных работ по основному проекту начато в мае 2017 года силами предприятий Консорциума китайских компаний.

По состоянию на 13 сентября 2018 года на объекте выполнены следующие работы: - буронабивные сваи – 3 764 шт. (90% – всего по проекту 4 203 шт.); - ростверки – 675 шт. (61% – всего по проекту 1 110 шт.); - опоры и колонны – 455 шт. (41% – всего по проекту 1 114 шт.); - сборные балки – 268 шт. (34% – всего по проекту 782 шт.); - забито 3 687 свай на объектах депо. На текущий момент уже подготовлены (переустроены) 98% тепловых сетей (2,2 км), 89% водопровода (3,2 км), 65% хозяйственно-бытовой и ливневой канализации (6,2 км), 90% сетей электроснабжения (100,3 км), 97% связи (165 км).

В этом году работы будут завершены в полном объеме. На объектах строительства по всей линии задействовано почти две с половиной тысячи рабочих и 155 единиц тяжелой техники.

Также в ходе объезда Б. Султанов посетил полигон по выпуску сборных железобетонных балок, новый мост через реку Есиль.

По итогам объезда было проведено выездное совещание в офисе дирекции, в ходе которого аким Астаны поручил «обеспечить реализацию проекта строительства LRT в установленные сроки». Также Б. Султанову доложили о плане проекта застройки аллеи Мынжылдык (район Алматы).

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