Во что превратится бывший алматинский кинотеатр через два года

В Алматы презентован проект «Начало», предваряющий открытие первого частного ЦСК в городе.

В 2020 году в Алматы откроется первый в Казахстане Центр современной культуры (ЦСК) «Целинный», который будет располагаться в бывшем одноименном кинотеатре. Сегодня, перед началом масштабной реконструкции в здании, открылся трехчастный проект «Начало», включающий в себя экспозиции, отражающие программу и задачи будущего культурного центра, передает корреспондент Zakon.kz.

Выставка продлится до 4 ноября текущего года. А сегодня состоялось ее торжественное открытие, в котором приняли участие аким города Алматы Бауыржан Байбек, казахстанский бизнесмен и основатель Центра современной культуры «Целинный» Кайрат Боранбаев и британский архитектор Асиф Хан, под руководством которого и начнется реконструкция бывшего кинотеатра. Также в мероприятие принимали участие директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, архитектор Екатерина Головатюк, искусствовед Меруерт Калиева и руководитель проекта ЦСК «Целинный» Джамиля Нуркалиева.

Как отметил Б. Байбек, будущий Центр современной культуры находится в самом сердце нашего города. Создавая сейчас из Алматы город для пешеходов, очень важно сделать общественные пешеходные пространства так, чтобы они связали все культурные исторические объекты между собой.

«То есть мы выстраиваем новый город, но на каркасе старого. И я надеюсь, что в бывшем кинотеатре «Целинный» в Алматы появится первый частный центр культуры западного образца. У нас есть театры большие, многотысячные. Но мы знаем и Лондон, и другие европейские примеры, когда каждый вечер и в любое время человек может пойти на какую-то вставку, представление, театр. У нас в городе, к сожалению, есть определенный репертуар и в определенное время. Если попал не в тот день, то не сможешь пойти на определенное представление в театре. То есть, у нас своя субкультура, но у нас есть очень творческие люди. Поэтому я очень признателен всем, кто участвует в создании этого ЦСК. Искусство развивается там, где есть меценаты», – сказал Б. Байбек.

Также аким города выразил большую признательность организаторам выставки за созданную ими и врученную в качестве памятного подарка книгу «Алма-Ата: Архитектура советского модернизма 1955-1991», название которой говорит само за себя.

«Мы на самом деле хотим понять нашу историю. Как мы строили города, какие есть исторические этапы, на что мы должны обратить внимание. Поэтому мы сейчас пытаемся все это собрать, оценить, и мы должны понять всю нашу историю, чтобы строить новый город. Но новый город должен сохранять и улучшать, «подсвечивать» то, что нам дала история. Даже сейчас в Алматы люди приезжают не для того, чтобы полюбоваться на современные здания, а хотят увидеть советский модернизм, сакскую культуру, кочевнические традиции. Поэтому вам всем огромное спасибо за ваш труд. Ваш проект я полностью поддерживаю и хочу отметить, что ни один объект в городе, когда подвергался модернизации, не делал это так красиво и стильно», – добавил аким Алматы.

Что касается непосредственно проекта «Начало», то его первая часть представлена выставкой «Открытый архив. Алматы», посвященной истории построенного в советскую эпоху здания кинотеатра «Целинный», которое рассматривается в контексте сложившейся в 60-80-е годы прошлого столетия архитектурной и культурной идентичности Алматы.

«Здесь будут проходить выставки искусства, публичные образовательные программы, кинопоказы. Но самое для нас главное – мы раскрываем и показываем здание в том состоянии, в котором мы его нашли. Очень важно, что здание бывшего кинотеатра «Целинный» 1964 года постройки – это здание эпохи модернизма. Это типовой советский проект, привезенный из Москвы. Он очень, я бы сказала, скромный, строгий, но при этом очень открытый и гостеприимный. И этот проект был существенно преобразован в 2000 годы, для того, чтобы адаптировать его под нужды рыночной экономики. Но, несмотря на это, здание хорошо сохранилось и позволяет считывать на своих поверхностях смену мышления, смену эпохи и смену идеологии. И это очень важная часть нашего проекта. Все это раскрыть и показать», – говорит Е. Головатюк.

Вторая часть проекта представляет актуальное искусство Центральной Азии. Выставка «На углу: город, место, люди», куратором которого выступила М. Калиева, объединила современных художников разных поколений, в том числе таких международных звезд, как Ербосын Мельдибеков и Бахыт Бубиканова. Художники представили как уже известные зрителю работы, так и созданные специально для выставки проекты, взаимодействующие с пространством кинотеатра.

«Здесь представлена история города с ее многочисленными слоями. И создавая историю этого здания, авторы работ рассматривали какие-то парадигмы всего городского пространства. Кто-то задался вопросом будущей городской идентичности, кто-то просто обратил внимание на архитектурные элементы нашего города. То есть очень много художников, которые работают с городской тканью. Потому что дом, где мы живем и работаем, так или иначе влияет на нас», – подвела итог экскурсии М. Калиева.

Третья часть проекта «Начало» объединила в публичной программе кинопоказы, лекции, дискуссии, воркшопы и экскурсии, а также специальные показы культовых фильмов казахстанских режиссеров и советской документалистики.

Владимир Демидов

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