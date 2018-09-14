"Барыс" одолел "Торпедо" в домашнем матче КХЛ

Счет составил 4:1.

Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома переиграл дома нижегородское «Торпедо» — 4:1, пишет sports.kz.

Первыми сумели забросить гости, отметился Дмитрий Марковин, эта шайба стала единственной за 20-ть минут игры. На старте второй ее части отметился Патрис Кормье, уравняв шансы на успех, а решиться все должно было в заключительном периоде, где хозяева вырвали победу благодаря шайбе Мэттью Фрэттина, итог подвели Брэндон Боченски и Андре Петерссон. 4:1 — верх берет «Барыс».

16 сентября в гости в Астану пожалует казанский «Ак Барс».

Континентальная хоккейная лига

«Барыс» — «Торпедо» (Нижний Новгород, Россия) 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайбы:

0:1 — 14:08 Марковин (Ураков, Коробов). В равенстве

1:1 — 21:34 Кормье (Петерссон, Блэкер). В большинстве

2:1 — 45:31 Фрэттин (Боченски, Даллмэн). В большинстве

3:1 — 59:14 Боченски (Кормье). В равенстве, в пустые ворота.

«Барыс»: Кудрявцев — Семёнов, Блэкер, Полохов, Даллмэн, Диц, Липин, Маклюков — Михайлис, Волк, Боченски, Кормье, Гренц, Фрэттин, Петерссон, Старченко, Гурков, Верещагин, Сагадеев, Шевченко, Асетов;

«Торпедо»: Галимов — Баранцев, Родионычев, Боди, Волченков, Хольм, Орлов, Коробов — Галузин, Шенфельд, Маркович, Варнаков, Миле, Сетдиков, Паршин, Саболич, Ильин, Ураков, Жафяров, Кейлоф, Веряев.

Штраф: 2:8 (0:2, 2:4, 0:2)

Главные судьи: Владимир Букин, Роман Гофман

Линейные судьи: Максим Берсенёв, Евгений Юдин

14 сентября. Астана. «Барыс Арена» 4 125 зрителей.

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