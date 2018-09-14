В Алматы загорелся сухостой выше пр. аль-Фараби

Пожарные справились с огнем чуть более чем за полчаса.

Вечером в пятницу, 14 сентября, в Алматы загорелся сухостой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Согласно информации ведомства, в 20:34 часов на пульт "101" поступило сообщении о загорании сухостоя по адресу: Бостандыкский район, пр. аль-Фараби, уг. ул. Мустафина, за школой «Мирас».

Пожарные расчёты прибыли к месту вызова в 20:45 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: отдельными очагами горела сухая трава на общей площади 0,7 га, Создалась угроза перехода огня на близрасположенный частный жилой сектор.

Принятыми мерами пожарных предотвращено распространения огня на рядом расположенные жилые строения. Возгорание локализовано в 21:08 часов и ликвидировано в 21:19 часов.

Жертв и пострадавших нет.

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