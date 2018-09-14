В Казахстане зарегистрировали рекордное количество пожаров

Синоптики передают, что в восьми регионах Казахстана сохраняется пожароопасная ситуация.

В этом году сгорело 140 тысяч гектаров степи и горных склонов. Синоптики "Казгидромета" сообщили, что в 8 регионах страны пожароопасная ситуация все еще сохраняется, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Алматы».

Жамбылская область в этом году побила все рекорды. Здесь сгорело 130 тысяч гектаров. Пожары начались еще в мае и продолжаются по сей день. Всего по республике зафиксировано 315 случаев возгорания.

«По сравнению с прошлым годом, в этом году лесной пожар увеличился в 8,5 раз. Главная причина - слабая материально-техническая база лесных учреждений», - говорит Сакен Дильдахмет, пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

На стареньком внедорожнике едет защитник леса Мухит Палванов. Он следит за Шелекским лесным хозяйством - это в 150 километрах от Алматы. Мухиту необходимо контролировать территорию в 100 тысяч гектаров. Он обращает внимание на любые огоньки, ведь если пламя вспыхнет, то его малочисленная команда может не справиться.

«В одном ЛПС есть начальник и шесть человек всего лишь. Можно было и до 10 человек, чем больше людей, тем лучше», - говорит инженер по охране леса.

А вот на оснащение здесь не жалуются. Под рукой сотня ранцевых опрыскивателей, различные лопаты и хлопушки. В этом году было всего 2 случая возгорания - их успешно ликвидировали.

«Сейчас в лесхозе есть две лесопожарные станции: Чиликский и Жидели. Имеется две пожарных автомашины, два трактора-водораздатчика, вместимость которых три тонны», - говорит Мухит Палванов.

А вот в сосновом бору Семея пожар тушили 130 человек. В мае здесь сгорело 300 гектаров леса. Такого огня местные не видели 15 лет.

В министерстве сельского хозяйства обеспокоены внештатной ситуацией. Там уже провели расследование и выяснили, что причина печальной статистики по стране кроется всё же в оснащённости.

«Комитетом лесного хозяйства был заявлен 1 млрд тенге на улучшение материально-технической базы. Министерством финансов было поддержано 600 млн тенге, сейчас комитетом закупается техника», - заявил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дильдахмет.

Ерганат Сарман из Алматинской области знает цену деревьям. Он высаживает ели и сосны в своем питомнике. За год они поднимаются всего на 20 сантиметров. А чтобы стать огромным деревом потребуется 50 лет. Именно отсюда в случае пожара будут брать саженцы для возобновления леса.

«У нас одна сосна крымская (один погонный метр) стоит 5 тысяч тенге, и цена играет в зависимости от роста. Ну, грубо говоря, за 5 лет она метр роста дает», - рассказывает мастер временного питомника КГУ «Шелекское лесное хозяйство» Ерганат Сарман.

Между тем, синоптики передают, что в восьми регионах Казахстана сохраняется пожароопасная ситуация. Среди них Жамбылская, Костанайская, Туркестанская, Актюбинская и Алматинская области.

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