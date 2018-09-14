Сагинтаев осмотрел оборудованные студии и лаборатории во Дворце школьников Павлодара

Во Дворце организована работа по развитию детей с ограниченными возможностями, работают экспериментальные группы воспитанников 4-5 лет.

Сегодня в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил областной Дворец школьников, на примере которого ознакомился с реализацией в регионе цифровизации системы образования, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе осмотра тематических кабинетов директор Дворца школьников А. Ерубаева доложила о работе учреждения, о техническом оснащении и возможностях ИТ-класса, а также ознакомила с интерактивным профориентационным модулем Touch table для проведения диагностики личностных характеристик, талантов, навыков и склонностей человека к определенной профдеятельности.

Бакытжан Сагинтаев осмотрел работу детского технопарка и бизнес-инкубатора. В лаборатории робототехники воспитанники показали комплексы разного уровня сложности и рассказали об их применении, а в ИТ-классе были представлены разработанные проекты и программы. Также состоялась краткая презентация фотопроектов школьников. Вместе с тем, Премьер-Министр ознакомился с научно-техническим оснащением астрономической лаборатории.

Кроме того, во Дворце школьников размещены лаборатория 3D-моделирования, стартап-студия, где обучают основам бизнеса и разрабатывают проекты в сфере мобильных приложений, сайтов и др.

В учреждении функционируют 36 кабинетов. Из них специализированные: кабинет робототехники, девять кабинетов с интерактивным оборудованием, астрономический класс с мультимедийным оборудованием, студия звукозаписи, пять вокальных студий, кабинет для оркестра казахских народных инструментов, киностудия «Луч», лаборатория астрономии, экологическая лаборатория, съемочная площадка фотостудии. Работают лаборатории роботокомплексов, астролаборатория, 3D-моделирования, стартап-академия, ИТ-класс, три хореографических зала, библиотека, большой театральный зал на 400 мест, малый лекционный зал на 150 мест, музей воинской славы «Деды-ветераны, внуки-следопыты». Обсерватория оборудована тремя планетарными и двумя солнечными телескопами. В 2014 г. открыт планетарий с полнокупольным цифровым кинотеатром.

В 2014–2017 гг. в 124 международных и республиканских конкурсах по робототехнике, астрономии, журналистике, хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству воспитанники заняли 478 призовых мест. Также воспитанники и коллективы приняли участие в 51 конкурсе разного уровня и завоевали 215 наград. Из них 11 гран-при, 89 первых мест, 54 вторых, 56 третьих и 5 кубков.

Кроме того, во Дворце организована работа по развитию детей с ограниченными возможностями, работают экспериментальные группы воспитанников 4-5 лет.

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