Премьер РК рассмотрел перспективы развития бизнеса Павлодарской области

Состоялась встреча с членами Регионального совета Палаты предпринимателей «Атамекен».

Сегодня в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом выполнения поручений Главы государства по кардинальному улучшению и расширению бизнес-среды, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьера.

В ходе встречи с членами Регионального совета Палаты предпринимателей «Атамекен» были обсуждены вопросы развития бизнеса в области, привлечения инвестиций и развития экспортоориентированности отечественной продукции и услуг.

С докладом о развитии регионального бизнеса выступил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Э. Жумагазиев. Была предоставлена информация о развитии массового предпринимательства и поддержке экспортоориентированных товаропроизводителей в регионе, а также об имеющихся резервах области по развитию бизнеса, в частности перспективы для импортозамещения.

От Регионального совета НПП «Атамекен» выступил председатель О. Крук, который остановился на вопросах совершенствования регулирования торговых отношений.

Предприниматели подняли актуальные вопросы и предложили меры по дальнейшему снижению административных барьеров для ведения бизнеса в регионе. О вопросах совершенствования системы оплаты услуг и товаров рассказал генеральный директор ТОО «Railways systems KZ» А. Хачатурян. С предложением о совершенствовании налогового режима на территории специальных экономических зон выступил председатель совета директоров ГК «Forwoll Group» В. Литуев. Касательно расширения мер поддержки промышленных предприятий высказался учредитель АО «Казэнергокабель» В. Бобров. По вопросам ветеринарной безопасности выступил директор сельхозпредприятия ТОО «Галицкое» А. Касицын. Тему привлечения иностранных инвестиций в строительство энергетической инфраструктуры поднял технический директор ТОО «БНКА Энерджи» Ж. Альдебергенов.

Глава офиса Европейского банка реконструкции и развития А. Прейманис в своем выступлении отметил, что развитие МСБ критично для улучшения инвестклимата. Поэтому следует обращать особое внимание на развитие навыков и внедрении цифровизации в МСБ.

«ЕБРР сегодня работает с малыми и средними компаниями Павлодарской области. Развитие навыков через фонд “Даму”, совет иностранных инвесторов должны оставаться ключевыми. Потому что когда мы говорим о замещении импорта, то, конечно, субсидирование важно. Но все-таки нужно задаваться вопросом насколько качество того, что мы производим, соответствует иностранным требованиям. Тут как раз важно продолжать существующую политику, привлекая иностранных инвесторов», — сказал А. Прейманис.

С комментарием по вопросам развития цифровизации сферы МСБ, а также о его влиянии на повышение производительности труда выступил Заместитель Премьер-Министра А. Жумагалиев.

Напомним, в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства подчеркнул, что одной из стратегических целей является обеспечение к 2050 г. вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%. Для решения данной задачи реализуется Программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Расширена география микрокредитования, совершенствуются инструменты поддержки массового предпринимательства. Общий портфель микрокредитования в городах с учетом средств прошлого года составляет 24,3 млрд тг. Из них средства 2017 — 11,9 млрд тг, и средства 2018 — 12,4 млрд тг, в том числе 6,1 млрд тг дополнительно выделены в рамках «Пяти социальных инициатив Президента».

Кроме того, Правительство РК совместно с НПП приняло ряд мер по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса. Проводится работа по снижению доли государства в экономике до 15% в ВВП, до уровня стран ОЭСР. По итогам I полугодия из 887 объектов Комплексного плана выставлено 502 объекта, из них продано 421 на сумму 216 млрд тг. На стадии реорганизации и ликвидации находятся 266 объекта, выполнение Комплексного плана приватизации с учетом реорганизуемых и ликвидируемых объектов составляет 77,4%. Вместе с тем, проводится работа по расширению государственно-частного партнерства.

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