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Mercedes на полном ходу врезался в стоявшую посреди аль-Фараби Mazda

Пострадал водитель, его госпитализировали.

Фото : Zakon.kz15 сентября 2018, 01:17

Вечером 14 сентября в Алматы в результате ДТП пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте аль-Фараби, возле пересечения с улицей Мустафина, в восточном направлении.

В среднем ряду двигался автомобиль Mazda, у которого произошли технические неполадки. Машина заглохла, водитель включил аварийку, поставил знак аварийной остановки и отошел в сторону – вероятно, вызвать эвакуатор.

Через некоторое время в Mazda сзади на полном ходу врезался Mercedes. Удар был такой силы, что всю переднюю часть Mercedes сплющило, а Mazda отбросило в сторону.

Пострадал водитель немецкого автомобиля, его госпитализировали. Судя по отметинам на лобовике, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.


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