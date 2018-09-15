Алматинцы ощутили землетрясение
В Алматы ощущались подземные толчки силой в 2-3 балла.
Фото : из открытых источников15 сентября 2018, 04:24
Алматинцы ощутили землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Подземные толчки жители города почувствовали в 04.15.
Эпицентр землетрясения был расположен в 146 км на юг от г. Алматы на территории Кыргызстана.
"Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 41.09° с.ш. 77.14° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла", - говорится в сообщении ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
По данным ЦОУ ДВД повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ "Казселезащита", на 04:39 по времени Астаны гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено. Данных о пострадавших и разрушении нет, - сообщили нам в пресс-службе ДЧС Алматы.
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