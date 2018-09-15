Из госпиталя начали выписывать солдат, пострадавших от взрыва на полигоне

Больничные палаты покинули четыре военнослужащих, остальные пять всё ещё получают лечение в стационаре.

В военном госпитале начали выписывать солдат, пострадавших от взрыва на полигоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Больничные палаты покинули четыре военнослужащих, остальные пять всё ещё получают лечение в стационаре. Об этом рассказали в медицинской службе Министерства обороны страны. По словам подполковника - Саулета Калдашева, состояние пятерых пострадавших удовлетворительное. В будущем все 9 военнослужащих будут получать санаторное лечение.

В настоящее время из 9 раненых военнослужащих четверо в связи с улучшением состояния здоровья были уволены с воинской службы на 15 дней. Остальные пять продолжают получать стационарное лечение, их здоровье считается удовлетворительным. В целях дальнейшей реабилитации состояния здоровья раненые будут направлены на санаторно-курортное лечение за счет вооруженных сил, - сказал старший офицер медицинской службы МО РК Саулет Калдашев.

О причинах взрыва в оборонном ведомстве пока не говорят. Расследование инцидента ещё не завершено. Взрыв неустановленного предмета произошёл на полигоне «Казахстан» в Алматинской области 14 августа. В это время военнослужащие готовились к проведению учений. 9 солдат получили осколочные ранения.

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