Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта

Промышленное производство в Китае продолжает рост.

Рост промышленного производства в Китае ускорился по итогам августа, в то время как рост инвестиций в основной капитал замедлился, следует из данных китайского правительства, выдержки из которых приводит Associated Press.

Промышленное производство в августе выросло на 6,1 процента по сравнению с 6 процентами в июле. Рост в секторе торговли составил 9 процентов против 8,8 процента месяцем ранее. В то же время инвестиции предприятий в основной капитал выросли на 5,3 процента против 5,5 процента в июле.

Опрошенные агентством экономисты связывают эту тенденцию со стремлением компаний увеличить выручку в условиях торговой войны. Свободные средства они предпочитают вкладывать в сырье, а не в оборудование. Также предприятия хотят успеть поставить больше продукции до того, как будут введены дополнительные пошлины, которые могут затронуть товары на общую сумму в 200 миллиардов долларов. Еще одна причина — боязнь компаний наращивать задолженность.

На данный момент США и Китай ввели обоюдные пошлины, которые распространяются на товары общим объемом около 50 миллиардов долларов в год. В конце августа президент США Дональд Трамп пригрозил распространить их на товары объемом 200 миллиардов уже в сентябре, но пока не сделал этого.

Источник: Lenta.ru

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