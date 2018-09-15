В Казахстане участились факты мошенничества

Мошенничество в республике стоит на втором месте после воровства.

В республике увеличиваются факты мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам исполняющего обязанности начальника следственного департамента МВД РК Кайрата Нурмагамбетова, в стране мошенничество стоит на втором месте после воровства. За последние 8 месяцев текущего года зарегистрировано 19 278 фактов мошенничества. В прошлом году таких фактов было меньше.

«До сего дня 5 592 уголовных дела направлены суд. По статистике, за восемь месяцев в отношении юридических лиц зарегистрировано 167 фактов мошенничества. В прошлом году этот показатель равнялся 61 факту. Из них 31 направлен в суд, по 29 дело прекращено. Общий ущерб составил 4,4 млрд. тенге. 3,3 млрд. тенге возвращены», - сказал К. Нурмагамбетов на заседании по противодействию коррупции НПП «Атамекен».

По его словам, большинство пострадавших не проверяют соответствующие документы или остаются обманутыми из-за собственной невнимательности.

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